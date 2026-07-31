Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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31.07.2026 21:46:03
SpaceX and Tesla Are Considering a Mega Merger -- Here's What Investors Need to Know
Speculation about a potential merger between SpaceX (NASDAQ:SPCX) and Tesla (NASDAQ:TSLA) is nothing new. In early June, I warned that “a mega merger may be closer than you think.”New reporting from The Wall Street Journal now suggests that both companies may soon position themselves for such a move.“Elon Musk designed Tesla’s China business to be easily separated from its U.S. business because of geopolitical tensions,” the publication revealed. “It might also come in handy if he proceeds with a SpaceX merger.”Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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