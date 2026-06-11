Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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11.06.2026 08:32:00
SpaceX Asks Investors To Reach For The Stars With A Revenue Multiple Higher Than Nvidia, Apple And Every Mag 7 Member
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