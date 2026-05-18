Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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18.05.2026 15:49:00
SpaceX bereitet den Erstflug des Starship V3 vor
Vor einem halben Jahr flog das letzte Starship V2. Die überarbeitete Version V3 soll in wenigen Tagen abheben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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