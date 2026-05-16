Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.05.2026 12:15:00
SpaceX-Börsengang: 80 Milliarden US-Dollar Kapitalerhöhung geplant
Elon Musks Weltraumfirma SpaceX plant Berichten zufolge einen Börsengang. Jetzt soll auch ein Termin dafür feststehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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