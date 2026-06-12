Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
12.06.2026 10:29:00
SpaceX-Börsengang: Warum die Wall Street Elon Musk jeden Wunsch erfüllt
Der reichste Mann der Welt bringt seine Weltraumfirma an die Börse. Amerikas Finanzelite erfüllt ihm dafür jeden Wunsch, weitere Digitalfirmen werden profitieren. Die Risiken für Anleger sind jedoch gewaltig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!