Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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04.06.2026 00:01:00
SpaceX-Börsengang soll 75 Milliarden Dollar einspielen
135 US-Dollar soll der Ausgabepreis beim geplanten Börsengang SpaceX' betragen. Verkauft wird aber nur ein kleiner Teil.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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