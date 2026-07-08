Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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08.07.2026 02:15:00

SpaceX Borrowed $25 Billion and Is Buying Up AI Companies. Here's What That Means for Every Tech Stock in Your Portfolio.

The June 12 initial public offering of Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, shattered the record for the largest Wall Street IPO in history. That was only the beginning of a whirlwind of events for Elon Musk's business.Just days later, on June 16, SpaceX announced its acquisition of artificial intelligence start-up Cursor for a whopping $60 billion. Then on June 22, the company issued its first bonds, selling $25 billion worth of debt.These activities illustrate the broader trends occurring across the technology sector. Get ready for a wild ride ahead as tech companies maneuver for dominance in the rapidly evolving artificial intelligence landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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02.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
30.06.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
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Tesla 345,25 -2,24% Tesla

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