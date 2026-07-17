Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.07.2026 14:46:58
SpaceX Buying Tesla at Current Valuations Would Not ‘Pass Muster,’ Gary Black Says as SPCX Retreats From Post-IPO Highs
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