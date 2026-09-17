Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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17.09.2026 11:02:01

SpaceX CFO: New Compute Deal Puts Company Closer to $100B ARR Goal

Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), aka SpaceX, continues to make history. The rocket launch, satellite, and artificial intelligence (AI) company had an initial public offering (IPO) for the record books, raising $85.7 billion in its public debut, with its market cap surging past $2 trillion on its first day of trading.

So, when the company makes an assertion, investors should pay attention. When SpaceX reported its results earlier this month, the company made a stunning pronouncement. CFO Bret Johnsen said SpaceX was "expecting to reach $100 billion-plus" in annual recurring revenue (ARR) by December 2026. CEO Elon Musk went even further, saying, "To be clear, the $100 billion ARR in December is not a question mark. That's what we'd achieve if we basically did nothing."

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