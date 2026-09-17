Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.09.2026 11:02:01
SpaceX CFO: New Compute Deal Puts Company Closer to $100B ARR Goal
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), aka SpaceX, continues to make history. The rocket launch, satellite, and artificial intelligence (AI) company had an initial public offering (IPO) for the record books, raising $85.7 billion in its public debut, with its market cap surging past $2 trillion on its first day of trading.
So, when the company makes an assertion, investors should pay attention. When SpaceX reported its results earlier this month, the company made a stunning pronouncement. CFO Bret Johnsen said SpaceX was "expecting to reach $100 billion-plus" in annual recurring revenue (ARR) by December 2026. CEO Elon Musk went even further, saying, "To be clear, the $100 billion ARR in December is not a question mark. That's what we'd achieve if we basically did nothing."
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|04.09.26
|Tesla Neutral
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|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|319,70
|2,48%
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