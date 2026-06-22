Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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22.06.2026 14:08:00

SpaceX Could Be Bigger Than China, According to Elon Musk

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) CEO Elon Musk likes to think in trillions. For the world's first trillionaire investor, that probably makes sense. For the rest of us, however, it's hard to imagine what a trillion really is.Mathematically, of course, a trillion is 1,000 times a billion. Simple.But pondering the real-world implications last week, The Wall Street Journal explained it thus: Yes, "a trillion is a thousand times more than a billion." But to illustrate, 1 billion pennies stacked one atop the other would stand as tall as the driving distance from New York City to Cape Canaveral, Florida.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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19.05.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Montag etwas stärker. Der deutsche Aktienmarkt tendiert aufwärts. An der Wall Street spielt sich ein uneinheitlicher Handel ab. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
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