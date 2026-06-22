Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.06.2026 14:08:00
SpaceX Could Be Bigger Than China, According to Elon Musk
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) CEO Elon Musk likes to think in trillions. For the world's first trillionaire investor, that probably makes sense. For the rest of us, however, it's hard to imagine what a trillion really is.Mathematically, of course, a trillion is 1,000 times a billion. Simple.But pondering the real-world implications last week, The Wall Street Journal explained it thus: Yes, "a trillion is a thousand times more than a billion." But to illustrate, 1 billion pennies stacked one atop the other would stand as tall as the driving distance from New York City to Cape Canaveral, Florida.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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