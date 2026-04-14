Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
14.04.2026 20:28:00
SpaceX Could Be the Biggest IPO in History. Here's What Happened to the Last 5 Mega-IPOs.
SpaceX is reportedly targeting a valuation potentially exceeding $2 trillion and a roughly $75 billion raise when it goes public later this year -- about 2.5 times the current record set by Saudi Aramco's $29.4 billion offering in 2019. The company dominates global space launch, and its Starlink segment is generating nearly $11 billion in annual revenue. This is a real, cash-generating business with a genuine moat. So should you invest? Let's look at what happened to the last five "mega-IPOs" that have raised $15 billion or more.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Tesla auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Dollar (dpa-AFX)
|
14.04.26
|Tesla: UBS korrigiert negative Einschätzung nach oben - Aktie höher (dpa-AFX)
|
14.04.26
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.04.26
|Tesla-Aktie steigt: FSD-Launch bald in Europa (dpa-AFX)
|
13.04.26
|Niederlande lassen Tesla-Fahrassistenzsystem FSD Supervised zu (Dow Jones)
|
11.04.26
|Tesla-Rivale NIO im Fokus: Jim Cramer überrascht mit positiver Einschätzung (finanzen.at)
|
11.04.26
|Elon Musk: Tesla startet erweitertes Fahrassistenzsystem in Europa (Spiegel Online)
|
09.04.26
|Tesla-Aktie fällt dennoch: Positive Absatzmeldungen aus Deutschland (dpa-AFX)