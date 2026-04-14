Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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14.04.2026 20:28:00

SpaceX Could Be the Biggest IPO in History. Here's What Happened to the Last 5 Mega-IPOs.

SpaceX is reportedly targeting a valuation potentially exceeding $2 trillion and a roughly $75 billion raise when it goes public later this year -- about 2.5 times the current record set by Saudi Aramco's $29.4 billion offering in 2019. The company dominates global space launch, and its Starlink segment is generating nearly $11 billion in annual revenue. This is a real, cash-generating business with a genuine moat. So should you invest? Let's look at what happened to the last five "mega-IPOs" that have raised $15 billion or more.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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