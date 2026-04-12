Ultimate Holdings Group Aktie

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WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097

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12.04.2026 13:06:00

SpaceX Could Be the Ultimate Meme Stock. Investors Should Avoid This Unprecedented IPO.

The SpaceX initial public offering (IPO) is coming, and it's going to be massive. Media reports indicate that SpaceX has confidentially filed for its IPO, seeking to raise as much as $75 billion at a valuation that could be in the range of $1.75 trillion to $2 trillion, which would make it the largest IPO in history and instantly put in an elite group of stocks with over a $1 trillion market cap.SpaceX is a one-of-a-kind company. It uses reusable rockets to help launch astronauts into space, and has also set up a low-orbit network of satellites called Starlink that can provide high-speed internet anywhere on Earth.While its potential is immense, SpaceX could at least start out as the ultimate meme stock. I would recommend investors avoid this unprecedented IPO.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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