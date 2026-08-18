Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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18.08.2026 11:05:00

SpaceX Could Have Been Profitable in Q2 -- But Then AI Happened

It could have been worse -- a lot worse.When Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) reported Q2 results earlier this month -- its first earnings report as a publicly traded company -- this triggered the first unlocking of SpaceX's shares after its June initial public offering (IPO), letting insiders sell as much as 20% of their SpaceX stock. Pundits predicted a wave of selling to hit SpaceX when that happened. (It didn't, but it still might. A further 7% of insider shares will unlock on the 70th day after the IPO -- Aug. 21).SpaceX stock fell after earnings -- down 13.6%. But it bounced right back the next day and has continued to climb in fits and starts and is approaching $150 (as of Aug. 17)Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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