Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.03.2026 23:05:00
SpaceX Could IPO in June at a $1.75 Trillion Valuation. Here Is 1 Stock to Buy Before It Does.
Expectations are rising for a potential SpaceX IPO in 2026. Last year, analysts speculated on whether the business would achieve a $1 trillion valuation. Then reports leaked of a potential $1.5 trillion valuation. And now, some are expecting a gargantuan $1.75 trillion valuation. If SpaceX achieves its desired valuation, reports suggest that it could target raising $50 billion in new capital, perhaps more. Keep in mind that reports also suggest that the company booked an $8 billion profit last year off $15 billion to $16 billion in revenue.So these funds won't be needed to make up for a money-losing business. Instead, expect the company to invest in new growth initiatives that hitherto would have been financially impossible. The most exciting initiative is building AI data centers in space. If SpaceX goes ahead with these plans, one other AI stock becomes an obvious benefactor.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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