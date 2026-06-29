Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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29.06.2026 20:53:01
SpaceX Cracked the Nasdaq-100 in Just 15 Days — the Fastest Ever. Is It Time to Buy?
Major indexes have begun to add Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX), which should provide support for the stock.SpaceX officially joined the Russell 1000 today and is gearing up to join the Nasdaq-100, which comprises most of the world’s largest artificial intelligence and tech stocks.On Friday, the Nasdaq announced that SpaceX will join the Nasdaq-100 and officially begin trading in the index on July 7, assuming the company meets all of the index’s requirements.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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