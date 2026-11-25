SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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25.11.2026 23:11:38
SpaceX darf 1 Million Satelliten für KI-Rechenzentren ins All schicken
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk darf bis zu 1 Million Satelliten zur Errichtung von Weltraum-Rechenzentren für KI-Anwendungen in den Erdorbit schicken. Die US-Regulierungsbehörde FCC erteilte dem Projekt des Konzerns mit dem Namen "Starmind" laut einer Mitteilung vom Mittwoch eine entsprechende Genehmigung.
"Indem sie Rechenkapazitäten über die Erdoberfläche hinaus verlagern, werden SpaceX und die zahlreichen Wettbewerber, die an ihren eigenen Datenzentren im Orbit arbeiten, den Anforderungen der Zeit gerecht", sagte FCC-Chef Brendan Carr. Die Befürworter von Rechenzentren im All argumentieren mit der reichlich verfügbaren Sonnenenergie für deren Betrieb und den Kühlmöglichkeiten.
Die Genehmigung ebnet nun den Weg für ein Konzept, das im Mittelpunkt von Musks Präsentation im Rahmen des Börsengangs von SpaceX gestanden hatte. Allerdings gibt es für die Errichtung von weltraumgestützten Rechenzentren auch technische Hürden. Sie brauchen sehr große Solarmodule zur Stromerzeugung sowie ausgefeilte Kühltechnologien, und auch Systeme zur Übertragung riesiger Datenmengen zur Erde.
Laut der FCC muss SpaceX 10 Prozent der maximal genehmigten Satelliten bis November 2035 ins All bringen, bis November 2038 müssen es dann 50 Prozent sein./mis
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