AT&T Aktie
WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023
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14.10.2026 05:41:23
SpaceX Delivers Unfortunate News for Verizon, ATT, T-Mobile, and AST Space Mobile Stock Investors
The Elon Musk-operated company is expanding into broader wireless services.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 9, 2026. The video was published on Oct. 11, 2026.
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09.10.26
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|AT&T Inc. (AT & T Inc.)
|20,68
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|Verizon Inc.
|39,77
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