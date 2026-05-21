Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
21.05.2026 06:41:00
SpaceX drängt mit Milliardenverlusten an die Börse
Im Juni will SpaceX an die Börse gehen. Doch die Starship-Rakete beschert dem Unternehmen Milliardenverluste.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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