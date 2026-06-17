SpaceX draws US$800 million from South Korean investors on trading debut

Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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17.06.2026 09:50:33

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