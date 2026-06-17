Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.06.2026 09:50:33
SpaceX draws US$800 million from South Korean investors on trading debut
Global investor demand for its shares has pushed the stock 49% higher since its listingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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