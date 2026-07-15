Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
15.07.2026 18:27:00
SpaceX Falls Below I.P.O. Price of $135
After soaring in its stock market debut, the shares of Elon Musk’s rocket and A.I. company have been rocky.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!