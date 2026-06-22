Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.06.2026 01:05:02
SpaceX falls for third day, erases US$600 billion in market value
The rocket, satellite and AI conglomerate is seeking to raise at least US$20 billion from the first bond offeringWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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