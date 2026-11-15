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15.11.2026 10:52:38

SpaceX fängt Riesen-Rakete Starship erstmals wieder auf

STARBASE (dpa-AFX) - Erstmals hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX die obere Stufe des Riesen-Raketensystems Starship nach einem All-Testflug auf der Erde wieder aufgefangen. Rund 20 Stunden nach dem Start kehrte das Starship kontrolliert zum Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas zurück und wurde dort von Greifarmen am Startturm aufgefangen. Es war das erste Mal, dass SpaceX einen solchen Fangversuch unternommen hatte.

Zuvor hatte es bei dem 15. Testflug schon einen Rückschlag für das Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk gegeben: Eigentlich hatte auch die untere Raketenstufe von Greifarmen am Startturm wieder aufgefangen werden sollen, doch das klappte nicht. Der Booster namens Super Heavy kehrte zwar kurz nach dem Start zur Erde zurück, stürzte aber kontrolliert ins Meer und ging in Flammen auf.

Informationen zur möglichen Ursache des Fehlschlags teilte SpaceX zunächst nicht mit. Bei drei vorherigen Teststarts hatte das Auffangen der unteren Raketenstufe zuvor geklappt.

Starship hatte zuvor Satelliten ausgesetzt

Die Starship genannte obere Raketenstufe schwenkte kurz nach der Trennung von der unteren Raketenstufe in eine Erdumlaufbahn ein und setzte Satelliten für Musks Internetdienst Starlink aus. Danach umrundete sie mehrfach die Erde.

Zuletzt hatte es im September einen Testflug des Starship gegeben. Dabei schaffte es das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals in eine Erdumlaufbahn und stürzte dann rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik.

Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue

Das Raketensystem Starship ist riesig und sogar größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.

Erstmals wurde das Raketensystem im April 2023 getestet - damals explodierte es nach wenigen Minuten aber komplett. Die weiteren Tests verliefen unterschiedlich erfolgreich.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX auch das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen./cah/DP/zb

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