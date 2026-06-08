Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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08.06.2026 15:31:27
SpaceX Feels Expensive At $1.8 Trillion? 85% Of Hyperliquid Traders Are Still Long
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