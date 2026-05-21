Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.05.2026 02:43:04
SpaceX filing reveals US$4.28 billion loss, Elon Musk’s tight grip
The filing depicts a conglomerate with a maturity practically unheard of in a pre-IPO companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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