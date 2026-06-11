Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.06.2026 22:25:09
SpaceX Finalizes IPO Price at $135 a Share in World’s Largest Public Offering
Elon Musk’s rocket company said it would sell more than 555 million shares at $135 a share in its blockbuster initial public offering, which is set to begin trading on Friday.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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