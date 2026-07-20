The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
20.07.2026 18:47:00
SpaceX flirts with a further decline down the market-cap ranks
SpaceX has lost more than $1 trillion in market value since its peak, briefly landing it below Meta on the market-cap leaderboards.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!