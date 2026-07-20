FOMO Aktie
WKN DE: A3CPEZ / ISIN: US3444291054
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20.07.2026 16:21:00
SpaceX gave investors intense FOMO. Now the decade’s hottest IPO represents a brutal reality check.
The hidden danger of chasing hyped initial public offerings? Skipping the fine print.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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