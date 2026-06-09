Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.06.2026 09:16:00
SpaceX geht an die Börse - und Elon Musk will Ihr Geld
Selten wurde vor einem Börsengang so aggressiv um Privatanleger geworben wie bei Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX. Warum das ein Warnsignal ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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