Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.06.2026 06:58:00
SpaceX glückt der Rekordbörsengang, Elon Musk wird zum ersten Billionär
SpaceX hat vor dem Börsengang am Freitag Aktien für 75 Milliarden US-Dollar verkauft. Der Firmenchef Elon Musk wird damit noch einmal deutlich reicher.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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