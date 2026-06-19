Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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19.06.2026 13:06:00
SpaceX Has a Rapidly Approaching $20 Billion Surprise for Its Shareholders -- and They're Not Going to Be Happy
One week ago today, Space Exploration Technologies (SpaceX) (NASDAQ: SPCX) made history. The $75 billion raised from its initial public offering (IPO) handily unseated Saudi Aramco's $29.4 billion IPO cash raise in December 2019. Additionally, it took just three trading days for SpaceX's market cap to blow past Tesla, Meta Platforms, Broadcom, and even Amazon. Its $2.66 trillion valuation on June 16 gives SpaceX meaningful influence within the Nasdaq Composite.Several factors have played a role in SpaceX's parabolic ascent, including:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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