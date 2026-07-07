Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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07.07.2026 23:56:06
SpaceX Has Joined the Nasdaq-100. Here's What That Means for Index Investors
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) has already set several records in just a few weeks as a publicly traded company.It was the largest IPO ever, raising roughly $75 billion in its offering, and it was also the most valuable listing ever, valued at $1.75 trillion based on the listing price. It opened at more than $1.9 trillion before soaring to nearly $3 trillion briefly two sessions later.Now, SpaceX is setting another first. It will be the fastest company ever to join the Nasdaq-100, which modified its rules to allow Elon Musk’s space company to join the vaunted index, accepting SpaceX today, less than a month after it went public.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nasdaq Inc
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Nasdaq stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.07.26
|AOL and Eventbrite owner Bending Spoons soars 40% on Nasdaq debut (Financial Times)
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01.07.26
|AOL and Eventbrite owner Bending Spoons soars 40% on Nasdaq debut (Financial Times)
|
25.06.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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18.06.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nasdaq von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|Keine Impulse: S&P 500 zum Handelsstart antriebslos (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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