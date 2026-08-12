Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.08.2026 20:10:00
SpaceX Has Slumped Since Its Debut. Here Is Where History Says the Stock Heads Next.
SpaceX (NASDAQ: SPCX), the aerospace and AI company founded by Elon Musk, went public at $135 per share on June 12. Its stock closed at a record high of $211.39 on June 16, but it now trades at about $140. Let's see why it slumped -- and where it might be headed.A low float (it offered less than 5% of its shares) and market hype drove SpaceX's initial rally. But at its peak, SpaceX's market cap hit $2.64 trillion -- or 141 times the $18.7 billion in revenue it generated in 2025. Even though its revenue rose 33% in 2025, its sky-high valuation was unsustainable. As the euphoria from its IPO faded, investors fretted over its steep losses and aggressive spending plans -- and its stock crumbled under the weight of its lofty valuations.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
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11:36
|ROUNDUP/Am Tesla-Werk: Bahnhof Fangschleuse eröffnet (dpa-AFX)
|
12.08.26
|Tesla vs. S&P 500: Aktie hinkt hinterher - Analyst sieht trotzdem große Chancen (finanzen.at)
|
11.08.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Tesla-Aktie Jefferies sieht schwächere Gewinne und senkt Kursziel (dpa-AFX)
|
06.08.26
|Elon Musk: Tesla gelingt in Deutschland nur ein Mini-Comeback (Spiegel Online)
|
06.08.26
|SpaceX makes a splash and China scores a memory win (Financial Times)
|
05.08.26
|WDH/ROUNDUP 5: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
|
05.08.26
|ROUNDUP 4: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Tesla
|283,65
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