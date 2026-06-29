Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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29.06.2026 16:07:13

SpaceX Has Three AI Customers Paying $27.8 Billion a Year. How Big Can This Revenue Stream Get?

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, has three distinct parts of its business -- rocket launches, satellite internet, and the xAI artificial intelligence business. While the first two are certainly impressive, market-leading businesses, the AI division has produced the biggest headlines in recent months.In fact, although xAI was the biggest drag on SpaceX's bottom line in 2025, it's starting to look like 2027 and beyond could be a very different story. Here's how SpaceX's new AI compute business has already more than doubled its revenue, where it could go from here, and why investors should pay attention.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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24.06.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Tesla Neutral UBS AG
22.06.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Tesla 347,65 4,06% Tesla

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