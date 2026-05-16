SpaceX holders sign off on 5-for-1 stock split ahead of IPO

Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.05.2026 08:05:49
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The electric-car maker split its shares in August 2022 and two years earlierWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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