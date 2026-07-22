Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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22.07.2026 12:10:00

SpaceX Hosts First Earnings Call Since Its IPO. Is SpaceX a Buy Ahead of the Aug. 4 Earnings Release?

After the market close on July 20, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) said it will release second-quarter earnings on Aug. 4.The report will coincide with SpaceX's first earnings call with analysts as a public company and comes at a pivotal time, with the stock hovering near its lowest point since its June 12 initial public offering (IPO). As of the market close on July 21, SpaceX shares are down 40% from its intraday high of $225.64 on June 16.Here's what investors should look for when SpaceX reports and if the growth stock is a buy now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Tesla 288,65 -11,88% Tesla

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