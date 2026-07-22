Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.07.2026 12:10:00
SpaceX Hosts First Earnings Call Since Its IPO. Is SpaceX a Buy Ahead of the Aug. 4 Earnings Release?
After the market close on July 20, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) said it will release second-quarter earnings on Aug. 4.The report will coincide with SpaceX's first earnings call with analysts as a public company and comes at a pivotal time, with the stock hovering near its lowest point since its June 12 initial public offering (IPO). As of the market close on July 21, SpaceX shares are down 40% from its intraday high of $225.64 on June 16.Here's what investors should look for when SpaceX reports and if the growth stock is a buy now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
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16:00
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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12:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Tesla auf 445 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar (dpa-AFX)
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar (dpa-AFX)
|
11:05
|AKTIE IM FOKUS: Tesla-Aktie sackt ab - 'Investoren schauen unter die Motorhaube' (dpa-AFX)
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Tesla auf 'Hold' - Ziel 400 Dollar (dpa-AFX)
|
06:34
|ROUNDUP: Tesla mit weniger Gewinn und höheren Kosten (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|13.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|288,65
|-11,88%
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