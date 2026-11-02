SpaceX Aktie

SpaceX ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SPACEX / ISIN: NETSPACEX001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.11.2026 22:22:27

SpaceX In Talks To Buy Boost Mobile Or Access EchoStar's Network

(RTTNews) - Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) is in discussions with EchoStar about acquiring its Boost Mobile wireless service or gaining access to its network as the Elon Musk-led company looks to expand its Starlink Mobile operations.

The proposed deal could provide SpaceX with an established subscriber base and distribution platform as it develops a hybrid satellite-and-terrestrial wireless network to compete with major U.S. carriers.

According to the Washington Post, Musk personally discussed the potential deal with EchoStar Chairman Charlie Ergen last month. EchoStar had 7.38 million wireless subscribers at the end of the second quarter. However, any arrangement involving Boost Mobile's existing network agreements with AT&T and T-Mobile may require approval from both carriers.

The report sent EchoStar shares up about 3.4% in premarket trading, while T-Mobile fell 2% and AT&T and Verizon also edged lower. SpaceX would still need substantial investment in ground infrastructure, customer service and promotions to compete with established wireless operators.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SpaceX

mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen