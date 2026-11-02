SpaceX In Talks To Buy Boost Mobile Or Access EchoStar's Network

(RTTNews) - Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) is in discussions with EchoStar about acquiring its Boost Mobile wireless service or gaining access to its network as the Elon Musk-led company looks to expand its Starlink Mobile operations.

The proposed deal could provide SpaceX with an established subscriber base and distribution platform as it develops a hybrid satellite-and-terrestrial wireless network to compete with major U.S. carriers.

According to the Washington Post, Musk personally discussed the potential deal with EchoStar Chairman Charlie Ergen last month. EchoStar had 7.38 million wireless subscribers at the end of the second quarter. However, any arrangement involving Boost Mobile's existing network agreements with AT&T and T-Mobile may require approval from both carriers.

The report sent EchoStar shares up about 3.4% in premarket trading, while T-Mobile fell 2% and AT&T and Verizon also edged lower. SpaceX would still need substantial investment in ground infrastructure, customer service and promotions to compete with established wireless operators.