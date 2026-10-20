Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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20.10.2026 02:44:02
SpaceX Investors, Mark Your Calendars: A Massive Stock Lockup Expiration Is Coming
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) became the largest IPO on record in June. The stock has been highly volatile since, reaching highs of about $225.64 and lows of $104.83. How will the stock perform through the end of the year? That's hard to say. But one particular upcoming catalyst might drag down the share price. Here's what investors need to know.
Image source: The Motley Fool.
First, a little bit of background. When companies first go public, there are legal restrictions on when insiders can sell their shares. The period before that is called the lockup period. Many corporations first entering public equity markets opt for a set period -- often 180 days -- after which most or all company insiders are free to sell their shares.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|325,60
|-0,73%
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