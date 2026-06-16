Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.06.2026 09:23:02
SpaceX investors at US retail brokers got at least one IPO share
Demand for the shares exceeds US$100 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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