Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.06.2026 10:24:00
SpaceX Investors Could Be in for a Rude Awakening, According to 1 Top Wall Street Analyst
Many investors have enjoyed a bona fide rocket ride over the last few days. I'm referring, of course, to the historic IPO for Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) (which is better known as SpaceX). Not only did SpaceX set a record for the biggest IPO market cap ever, but its shares have also continued to rise sharply following the IPO.Cryptocurrency investors use the phrase "to the moon" to describe cryptocurrencies that have or are expected to soar in value. This expression seems especially fitting for SpaceX. However, not everyone thinks the ride will end well. SpaceX investors could be in for a rude awakening, according to one top Wall Street analyst.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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