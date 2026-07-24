Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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24.07.2026 09:05:00

SpaceX Investors Should Mark Their Calendars for Aug. 4

Since its initial public offering in June, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) has arguably been the most widely discussed stock in the market.The company saw its stock soar out of the gate but has since given back much of those gains, despite joining several prominent market indexes sooner than most post-IPO stocks. While there is seemingly never a dull moment at the company, investors should definitely mark their calendars for Aug. 4.Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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