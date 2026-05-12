Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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13.05.2026 00:10:00
SpaceX IPO: Here's What to Watch for Next (And It Could Be Crucial for Investors)
What may become the world's biggest-ever initial public offering is right around the corner. A few weeks ago, rocket launch company SpaceX confidentially filed paperwork with the Securities and Exchange Commission for an IPO -- and the operation could value the Elon Musk-owned company at $1.75 trillion, according to Bloomberg. This clearly would be a historic market event, meaning many investors -- whether they're interested in immediately buying shares or not -- are tuned in for the latest news concerning the operation. A confidential filing is just an initial step in the IPO process. Now, here's what to watch for next, and this upcoming event actually could be a crucial one for investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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