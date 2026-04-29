Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.04.2026 10:06:00
SpaceX IPO: Potentially Millions of Retail Investors Will Make This Costly Mistake -- Don't Be One of Them
This year is shaping up as one of the most consequential in history for initial public offerings (IPOs). Artificial intelligence (AI) large language model developers OpenAI and Anthropic, which both sport estimated valuations in the neighborhood of $1 trillion, are contemplating going public before the year ends. Meanwhile, the largest expected IPO in Wall Street history, SpaceX, is right around the corner.When SpaceX goes public, presumably in the second half of June, it'll likely command a market cap of $1.75 trillion to $2 trillion. This would make this space infrastructure and AI titan the eighth-largest publicly traded company on U.S. stock exchanges, slotting it ahead of Elon Musk's other trillion-dollar business, electric-vehicle maker Tesla (NASDAQ: TSLA).The hype surrounding SpaceX is palpable – so much so that up to 30% of the company's shares may be set aside for retail investors. Most IPOs portion 5% to 10% of shares for everyday investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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