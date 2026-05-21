Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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21.05.2026 15:27:20

SpaceX IPO: The world's richest man eyes trillionaire status

SpaceX is launching history's biggest public listing, propelling Elon Musk's wealth into the stratosphere. DW explores whether the firm's out-of-this-world ambitions are truly cosmic or another black hole for investors.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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