Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.05.2026 15:27:20
SpaceX IPO: The world's richest man eyes trillionaire status
SpaceX is launching history's biggest public listing, propelling Elon Musk's wealth into the stratosphere. DW explores whether the firm's out-of-this-world ambitions are truly cosmic or another black hole for investors.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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