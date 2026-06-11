Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.06.2026 18:45:00
SpaceX IPO: This Basket of Space + AI Stocks is a Better Buy Now
In this video, Motley Fool contributor Jason Hall breaks down a four-stock basket as an alternative to SpaceX: Rocket Lab Corp (NASDAQ: RKLB), Intuitive Machines (NASDAQ: LUNR), AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS), and Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL).*Stock prices used were from the Morning of June 10, 2026. The video was published on June 11, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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