Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.04.2026 12:50:00

SpaceX IPO: Which Cryptocurrencies Stand to Benefit From the Biggest IPO in History?

Everyone's buzzing about the upcoming SpaceX initial public offering (IPO), which is likely to become the biggest IPO in history. The focus right now for many investors is finding ways to get exposure to SpaceX pre-IPO, as well as finding other space stocks that might go along for the ride in a broader space bull market.But don't forget about the potential impact of a SpaceX IPO on the crypto market. In fact, there's one cryptocurrency that could go absolutely ballistic after the SpaceX IPO this year.SpaceX holds over $600 million in Bitcoin (CRYPTO: BTC) on its balance sheet, and that's enough to make SpaceX the fourth-largest corporate holder of Bitcoin in the world. The 8,285 BTC that the company holds is more than, for example, the 7,000 BTC held by American Bitcoin Corp.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
17.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
15.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 Tesla Neutral UBS AG
09.04.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
07.04.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 340,45 3,04% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:54 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11:51 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen