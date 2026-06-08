Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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08.06.2026 04:57:48
SpaceX IPO expected to fetch US$1.75 trillion valuation: How retail investors, including those in Singapore, can buy shares
The company has reportedly earmarked as much as 30% or US$22.5 billion in shares for retail investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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