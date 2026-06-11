SpaceX IPO hype is massive — and the FOMO can ruin your retirement

Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.06.2026 13:39:00
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A stock that dips is a blip at 30. But for older investors in or near retirement, it’s a portfolio disaster.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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