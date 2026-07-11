Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.07.2026 11:05:00
SpaceX IPO Lock-Up Period: A Golden Buying Opportunity or a Liquidity Trap?
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock has taken investors on a rollercoaster ride since its June 12 IPO.Debuting at $150 a share -- $15 above its supposed IPO price -- shares of Elon Musk's space-and-artificial intelligence venture soared in their first three days of trading, delivering early investors average profits of more than 20% per day.Then it all came crashing down. The next seven days erased almost all the stock's post-IPO gains. After a brief bounce-back last week, SpaceX stock fell again on Monday, leaving it trading just a few bucks from where it started: $156 and change.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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