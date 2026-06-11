Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.06.2026 18:15:18
SpaceX IPO marks the end of the no-brainer benchmark index trade
Investors do not need big benchmarks to get what they wantWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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