Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
19.05.2026 01:50:12
SpaceX IPO set to hand $20bn stake to one hedge fund
D1 Capital is among the Wall Street firms in line for big rewards if the rocket maker successfully lists next monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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